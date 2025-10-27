Раскрыта истинная причина «ядерного» предложения Британии в адрес ФРГ

Великобритания берет на себя задачу разработки плана к войне с Россией. Как сообщает News.ru, об этом заявил немецкий политолог Александр Рар.

Ранее стало известно, что британские военные рассматривают возможность объединения ядерного потенциала с Германией. Как писало издание Telegraph, соответствующее предложение поступило со стороны Лондона, а идея пока обсуждается на уровне военного руководства.

Рар отметил, что это прямая реакция на слова российского президента Владимира Путина о ракете с ядерной силовой установкой «Буревестник».

«Англия берет на себя планирование милитаризации Европы и подготовки войны с Россией. Но британцы хотят, чтобы лидером в этом процессе стала Германия», — добавил политолог, отметив, что эту роль на себя готов взять немецкий канцлер Фридрих Мерц.

Великобритания выступила за совместное с ФРГ использование ядерного оружия

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе совещания с главой государства сообщил, что испытания крылатой ракеты «Буревестник» завершены. Боеприпас в ходе тренировочного запуска преодолел расстояние в 14 тысяч км.