Российская армия поразила аэродром ВСУ в Донбассе

Российская армия поразила аэродром Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны в рамках очередного брифинга.

В ведомстве отметили, что также удалось нанести удары по объектам, используемым для железнодорожных перевозок оружия в районы боевых действий в Донбассе.

Кроме того, российские военнослужащие поразили места запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 150-ти районах.

До этого стало известно, что российские артиллеристы нанесли групповой удар по украинским силам под Красноармейском.