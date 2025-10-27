Российские военнослужащие группировки "Восток" постепенно завершают зачистку правого берега реки Янчур от ВСУ, освободив Привольное в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении Привольного в Запорожской области. Населенный пункт на западном берегу реки Янчур перешел под контроль ВС РФ в результате уверенных и решительных действий штурмовиков 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии "Востока".

"В ходе боев за село воины-приморцы взяли под контроль район обороны противника 3,5 км по фронту по правому берегу реки и площадью более 9 кв. км, уничтожив свыше роты живой силы ВСУ из состава 110-й отдельной механизированной бригады, а также 4 боевые бронированные машины и 11 единиц автомобильной техники. Таким образом, в зоне своей ответственности группировка "Восток" постепенно завершает зачистку правого берега реки Янчур от присутствия ВСУ", - сказал собеседник агентства.

Ранее в силовых структурах ТАСС сообщали, что военнослужащие Восточной группировки войск, форсировав в Днепропетровской области реку Янчур и освободив село Першотравневое, создают плацдарм для дальнейшего наступления.