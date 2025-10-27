Оперативное кольцо вокруг Купянска и Покровска: чего не хватает для решающего прорыва

Российские части добились тактического «оперативного окружения» в районах Купянска и Красноармейска (Покровска), однако полного замыкания кольца пока нет. Об этом заявляет военный аналитик Владимир Прохватилов.

По его словам, речь идёт о пространстве, через которое ещё поступают подкрепления и по которому возможен выход войск — то есть внешнее «кольцо» отсутствует, и противник сохраняет пути для манёвра.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил, что на Купянском направлении в оперативном кольце оказались до 5 тыс. военнослужащих ВСУ, а в районе Красноармейска — около 5,5 тыс.; всего — 31 батальон в агломерации Красноармейск–Димитров.

Прохватилов в беседе с НСН отмечает, что элитные части, по информации, уже выведены, а в котёл зашли срочники — часть окружённых, вероятно, попытаются сдаться, часть будет прорываться. Эксперт подчёркивает, что для того чтобы окружение стало полным и неотвратимым (как, например, под Сталинградом во время ВОВ), необходимо сформировать внешнее кольцо, которое могло бы отбивать попытки деблокирования.

Генерал-майор Сергей Липовой прогнозирует, что ситуация прояснится «в ближайшие двое суток, может чуть больше».

«Окружение не подразумевает уничтожение, противнику всегда дается шанс, чтобы он смог сложить оружие, и не было лишнего кровопролития. Скорее всего, централизованного разрешения на сдачу подразделениям ВСУ не будет. Каждый будет вправе выбирать себе дальнейшую судьбу», - сказал генерал.

По его словам, значительная доля окружённых — наёмники, которым, скорее всего, бессмысленно сдавать оружие, тогда как мобилизованные и призванные с улицы могут пытаться спасти жизнь сдачей.

Тем не менее Прохватилов скептически оценивает перспективы быстрого продвижения. Эксперт напоминает, что после взятия Авдеевки в феврале 2024 года продвижение идёт «метры в день», а у Украины большая стратегическая глубина и возможности давить на тыл дронами и ударами по инфраструктуре. Это, по мнению аналитика, ограничивает потенциал решающего наступления.

Ранее бойцы группировки войск «Восток» освободили населенные пункты Новониколаевка и Привольное в Запорожской области, а также Егоровка в Днепропетровской области.