Российские войска создали угрозу окружения ВСУ в Северске
Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продолжают окружение Северска на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказал Telegram-канал «Иди и смотри».
«Российские силы наступают на флангах украинской группировки в Северске», — рассказал источник канала.
Отмечается, что таким образом создается угроза оперативного окружения украинских сил в городе, а сам штурм населенного пункта может начаться в ближайшее время.
Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) задействовало подразделения Сил беспилотных систем в боях за Северск.