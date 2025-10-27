Ракета «Буревестник» может обойти систему ПВО США «Золотой купол»

Российская ракета «Буревестник» может обходить американскую систему противовоздушной обороны «Золотой купол». Об этом пишет газета The New York Times.

«(Президент США Дональд – «Газета.Ru») Трамп часто говорил о разработке щита, который он называет «Золотой купол», и который, по его словам, сделает Соединённые Штаты неуязвимыми для ракетных атак. «Буревестник» спроектирован так, чтобы уклоняться от системы, подобной «Золотому куполу»», — говорится в сообщении издания.

Президент России Владимир Путин 26 октября провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым, в ходе которого был заслушан доклад об успешном испытательном полете крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной силовой установкой. Герасимов сообщил, что ракета пролетела 14 тыс. км и находилась в воздухе 15 часов, продемонстрировав способность обходить системы ПВО. Путин поручил начать подготовку к принятию комплекса на вооружение.