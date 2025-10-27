Удар «Искандера» по силам ВСУ попал на видео

Российские войска нанесли комбинированный удар с применением оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» по месту сосредоточения войск Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры удара опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

Как отмечают авторы канала, удар пришелся по подразделениям 67-й отдельной механизированной бригады (ОМБр). Они были атакованы в районе населенного пункта Водолажское.

На видео попал момент удара по украинским военным. Съемка запечатлела серию сильных взрывов в районе места дислокации бойцов ВСУ.

Удар "Искандера" поразил загруженные дальними дронами "Лютый" фуры ВСУ

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России нанесли мощный удар по одной из тепловых электростанций Киева. Для этого использовался ОТРК «Искандер».