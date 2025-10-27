В ВСУ признали проблему насильственной мобилизации

Насильственная мобилизация — это необходимое средство пополнения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Если этого не будет, то Киев не сможет удержать фронт, заявил командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олег Апостол, его слова приводит «Страна.ua».

«Я считаю, что это правильно, я имею в виду «бусификацию» (насильственную мобилизацию), потому что по-другому мы не сможем. Иначе что, останавливаемся? Хорошо, вопросов нет — собираем сумки и идем в Карпаты. А вы уверены, что нас в Карпатах не достанут?», — сказал военный.

По мнению Апостола, без принуждения в вопросе мобилизации обойтись нельзя, но «люди этого не понимают».

21 октября Тернопольский областной профсоюз участников боевых действий и военнослужащих призвал прекратить практику силовой мобилизации на Украине, при которой мужчин призывного возраста задерживают в общественных местах.

В профсоюзе подчеркнули, что осуждают «любые проявления насилия, унижение достоинства и незаконное лишение свободы граждан» со стороны уполномоченных лиц. Также в организации выразили обеспокоенность бездействием полиции, которая игнорирует такие случаи.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Украинские власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, хотя они пытаются всеми способами выехать из страны, часто рискуя жизнью. В социальных сетях публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах.