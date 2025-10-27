Пушилин заявил, что российские военные продвигаются на добропольском выступе

Подразделения российской армии продвигаются на добропольском выступе, несмотря на переброску резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Он уточнил, что российские войска продвигаются в направлении населенного пункта Шахово.

«Наши подразделения продолжают и удерживать позиции во многом, а также еще и продвигаться в направлении Шахова (Октябрьское), что тоже является, скажем так, из стратегических соображений достаточно важно», — отметил Пушилин .

Также он заявил, что большая часть Красноармейска находится под контролем Вооруженных сил России. По словам Пушилина, на территории города ведутся ожесточенные бои.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил о сложной ситуации в Покровске (российское название — Красноармейск). По его словам, в городе и соседних районах сложилась напряженная обстановка.