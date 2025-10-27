Полковник ВСУ Валентин Манько выложил в TikTok фотографии карт с пометкой «секретно». На публикации быстро обратили внимание пользователи соцсети X (бывший Twitter).

Один из комментаторов написал, что посмотрел видео-доклад Манько о ситуации на фронте и не может понять, как его вообще рассматривают на должность командующего штурмовыми войсками. Он добавил, что опасается: главнокомандующий (имеется ввиду Владимир Зеленский) может воспринимать представленные в докладе данные как реальные.

Ранее Манько заявлял, что украинские силы выбили российские войска более чем из пяти населённых пунктов за сутки, назвав среди них Степовое, Вишнёвое, Егоровку, Берёзовое и Вербовое.

Эти слова вызвали бурную реакцию — украинские военные блогеры высмеяли заявление, обвинив полковника в откровенном вранье.

Украинцы сдали русским все секреты Storm Shadow

Имя Валентина Манько стало известно ещё во время боевых действий в зоне так называемой АТО. Тогда он занимал должность заместителя командира «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в России). По сообщениям СМИ, в тот период Манько был замечен в грабежах, разбоях, пытках и похищениях людей. В 2018 году он получил должность главы Государственной службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции, которую ему присвоили за «боевые заслуги». Кроме того, Манько обвиняют в том, что он бросил своих подчинённых под Андреевкой, из-за чего почти полностью был уничтожен 33-й отдельный штурмовой полк.