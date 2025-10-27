В СК рассказали о применении ВСУ в Донецке беспилотника самолетного типа

Газета.Ruиещё 1

Вооруженные силы Украины применили при атаке на жилой дом в Ленинском районе Донецка БПЛА самолетного типа. Об этом рассказал РИА Новости сотрудник Следственного комитета России.

В СК рассказали о применении ВСУ в Донецке беспилотника самолетного типа
© Газета.Ru

По словам собеседника агентства, во время осмотра места происшествия установлено, что противник обстрелял мирный жилой квартал, где не обнаружено вооружения и военной техники.

«Предположительно, удар нанесен с помощью БПЛА-камикадзе самолетного типа, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты, которые будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и модификации», — сказал сотрудник СК.

Сообщается, что удар дрона пришелся по квартире на 8-м этаже здания. Во время атаки два мирных жителя не выжили. Также при взрыве частично было обрушено перекрытие в квартире. Пожар, который произошел после попадания в дом беспилотника, распространился и задел как минимум шесть квартир с 9-го по 4-й этажи, повреждения получили не менее 13 квартир.

На месте происшествия были обнаружены фрагменты, характерные для БПЛА самолетного типа.