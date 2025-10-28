Боевики ХАМАС нарушили режим прекращения огня в Газе

Боевики палестинского движения ХАМАС обстреляли израильских военных в секторе Газа. Об этом сообщает радио «Галей ЦАХАЛ».

© Газета.Ru

Отмечается, что в ответ на нарушение режима прекращения огня силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ответили артиллерийским огнем в районе Рафаха.

В сообщении утверждается, что инцидент произошел во время правительственного заседания, где обсуждались меры Израиля в ответ на нарушения соглашения о перемирии со стороны ХАМАС.

До этого офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинил ХАМАС в подлоге при возвращении останков заложника. В канцелярии добавили, что Нетаньяху обсудит с руководством израильского минобороны ответные меры на нарушение со стороны палестинского движения.

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 9 октября. В рамках первого этапа договоренностей, которые были заключены при посредничестве Трампа, будут освобождены все заложники с обеих сторон, а также осуществлен отвод израильских войск к согласованным линиям.