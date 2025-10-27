«Все в ружье»: Запад бьет тревогу из-за надвигающейся угрозы

Европа активно готовится к противостоянию в Россию, однако даже наиболее сильные европейские армии сталкиваются с серьезными трудностями. РИА Новости рассказало, из-за чего западные страны бьют тревогу.

Немецкие политики заявляют о планах сделать армию страны образцом для всего НАТО, но простые граждане не разделяют этот оптимизм. Число отказников от военной службы бьет рекордные значения за 14 лет. За восемь месяцев 2025 года в Центр карьеры бундесвера поступило 3257 заявлений об увольнении по соображениям совести — в 2021 году их было всего 200.

Сейчас министр обороны Германии Борис Писториус и канцлер Фридрих Мерц планируют масштабную реформу армии, которая предусматривает частичное возвращение к срочной службе. Изменения предполагают повышение численности вооруженных сил с 180 до 260 тысяч солдат и офицеров, а число резервистов — с 60 до 200 тысяч.

Служить немцы, по проекту, должны добровольно. После достижения 18 лет молодые люди будут проходить обязательное анкетирование на предмет желания и способности служить в армии. Позднее Мерц и его сторонники в Бундестаге предложили добирать недостающих срочников жребием, но идею в итоге отклонили.

Мнения самих немцев по этому вопросу разделяются. По данным одного из последних соцопросов от компании Forsa, 54% граждан выступают за возвращение повинности, 41% — против. Среди людей 18-29 лет противников возвращения срочной службы 63%.

Лавров: Запад превратил Украину в "наземный авианосец" для создания угроз РФ

Великобритания

Великобритания также затеяла масштабную военную реформу, основанную на пяти принципах. В первую очередь, это NATO First — Лондон планирует занять лидирующие позиции в альянсе и стать главным инструментом обеспечения безопасности в Европе.

Также британские власти заявляют о переходе к политике готовности к боевым действиям, а развитие британских вооруженных сил должно стать локомотивом для экономики за счет создания рабочих мест и развития сотрудничества с бизнесом. Кроме того, Британия планирует проводить «инновации за счет украинских уроков», а общество должно будет принимать прямое участие в обеспечении собственной безопасности.

Наземные войска Великобритания будет строить по формуле «20-40-40». При ней 20% боеспособности уделяется привычной технике под управлением людей, 40% — «истощаемой» безэкипажной технике многоразового использования, а еще 40% — одноразовым боеприпасам, высокоточному оружию и дронам-камикадзе.

Эксперт из британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Хэмиш Манделл назвал перебалансировку «долгожданным шагом».

«Но она оставляет открытым один щекотливый вопрос: что произойдет, если эти 20% будут повреждены, уничтожены или убиты?», — отметил Манделл.

Он считает, что Британия делает серьезный акцент на том, чтобы выдержать первый этап войны. Однако, если конфликт затянется, то поражения будет избежать сложно. Современные военные действия потребуют не только первого эшелона войск, но также второго и третьего, которые смогут восполнять потери.

И тут обнаруживаются проблемы: действующих военных в британской армии втрое больше, чем резервистов. В результате, заменить выбывших будет некому, а ресурсов для мобилизации попросту нет. Кроме того, Манделл недоволен и размером текущей армии — лишь 76 тысяч человек. Также эксперт призвал власти страны решить более широкий вопрос глубины обороны.