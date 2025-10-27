Шведы готовы открыть на Украине завод по производству истребителей Gripen

Шведский оборонный концерн Saab планирует открыть на Украине завод по производству самолетов Gripen. Об этом рассказал Financial Times генеральный директор производителя Микаэль Йоханссон.

По его словам, такое возможно в рамках сделки по покупке Киевом до 150 истребителей Gripen Saab. Стокгольм готов открыть завод на территории Украины по окончательной сборке самолетов.

Контракт на поставку от 100 до 150 истребителей «примерно удвоит потребности в производственных мощностях», пояснил Йоханссон.

«Во время конфликта это не так просто, но было бы здорово создать мощности по крайней мере для окончательной сборки и испытаний, а может быть, и для частичного производства на Украине», — уточнил глава концерна.

