На Украине заявили об отрезании в Красноармейске дороги на Павлоград

Вооруженные силы (ВС) России перерезали в Красноармейске (украинское название — Покровск) дорогу на Павлоград. Об этом рассказал украинский военный эксперт Константин Машовец, передает «Страна.ua».

По его словам, российские подразделения смогли продвинуться в промышленную зону в западной части города и закрепиться вдоль железной дороги, что, как отметил украинский эксперт, представляет наибольшую опасность для всей Покровско-Мирноградской агломерации.

Он добавил, что в Красноармейске украинские войска контролируют только северную часть города, которую тем не менее российские военные заминировали сбросами с воздуха.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что большая часть Красноармейска находится под контролем ВС России.