Зеленский сделал заявление о ситуации в ДНР

Российские военные зашли в Красноармейск (украинское название Покровск), там сложная ситуация с логистикой и идут «жесткие бои». Об этом заявил Владимир Зеленский, слова которого приводит издание «Страна.ua».

По словам Зеленского, в районе Красноармейска сосредоточена российская ударная группа.

«Конечно, это создает сложную ситуацию и в Покровске, и во всех соседних районах. Жесткие бои в городе, на подступах к городу. Сложно с логистикой», — заявил он.

Красноармейск - ключевой железнодорожный и автомобильный узел для Вооруженных сил Украины в Донбассе. 19 октября источники российских силовых структурах сообщили, что ВС РФ «сжимают кольцо» вокруг украинских войск в Красноармейске и Димитрове.

Накануне начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину сообщил, что завершено окружение Вооруженных сил Украины в этом районе. Там в кольце оказался 31 батальон. Глава государства напомнил, что армия России исторически относилась к поверженному врагу с милосердием.