Россия погрузила Евросоюз в новую реальность — успешные испытания «Буревестника» показали, что для Москвы больше нет неуязвимых целей. Как сообщает «Царьград», все это произошло на фоне продолжения тяжелейших боев в зоне СВО.

«Буревестник»

Накануне президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, где провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками, которые участвуют в СВО. Главе государства доложили подробности успешного испытания новейшей ракеты «Буревестник» — она прошла расстояние 14 тысяч км, однако это для не предел.

Таким образом, защищенных от российской ракеты мест нет — справиться с ней не в состоянии ни одна система ПРО. Актриса и общественница Яна Поплавская заметила, что это — «новая реальность», которую узрела «озлобленная Европа».

«Военная хроника» отмечает, что «Буревестник» является оружием «гарантированного» ответного удара. Ракета использует ядерную энергетическую установку, что обеспечивает ей практически неограниченную дальность полета — находиться в воздухе она может месяцами.

Трамп прокомментировал испытание ракеты "Буревестник"

Окружение ВСУ

На том же совещании Путину доложили о ситуации в зоне спецоперации, в том числе на купянском и красноармейском направлениях. На первом в окружении находится до 5 тысяч военнослужащих ВСУ, а на втором – 5,5 тысячи. Глава государства после этого напомнил, что армия России исторически относилась к поверженному врагу с милосердием.

«В таком же режиме прошу действовать дальше. И, конечно, в ходе боевой работы по зачистке этих территорий нужно сделать все для того, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения, которым украинские формирования прикрываются как живым щитом», — сказал Путин.

Военкор Александр Коц подметил, что, по сути, президент предложил противнику сдаться, указав, что он просил «принять все исчерпывающие меры для обеспечения сдачи в плен украинских военнослужащих». Военный блогер Юрий Подоляка также отметил, что российское командование фактически предложило гарнизонам ВСУ сложить оружие.

«При этом командование ВСУ, понимая, что "фортеця" Покровск обречена, предусмотрительно вывело в Гришино свои элитные подразделения, предполагая именно здесь выстраивать дальнейшую линию обороны», — пишет он.

Подоляка также обратился к украинским военным, призвав их принять капитуляцию и не пытаться покинуть район — в таком случае они будут уничтожены.

Первый нетипичный штурм

Канал «Военный оптимист» в свете сложившейся ситуации пишет, что сейчас российские войска владеют стратегической и оперативной инициативой. Она сохранилась несмотря на то, что ВСУ весь сентябрь пытались переломить ситуацию. Уже в конце прошлой недели ВС РФ добились «серьезного оперативного прорыва» под Красноармейском и Димитровым, а после освобождения Владимировки под угрозу попала уже группировка украинской армии на восточном фланге «Северного выступа».

«Про остальную линию фронта говорить даже не приходится. Везде повсеместно идет наступление ВС РФ. Есть и крупные оперативные успехи в Днепропетровской области и в районе Купянска. В последнем случае под угрозу окружения попадает вся заоскольская группировка ВСУ», — заявил он.

Военкор Дмитрий Стешин заметил, что с августа ситуация на последних неосвобожденных участках ДНР существенно не изменилась, но идут тяжелейшие бои. ВСУ понимают, что от этого участка зависит буквально само существование «конструкта под названием "Бандерштадт"».

Подоляка также рассказал некоторые важные детали по окружению группировки — он назвал штурм Красноармейска нетипичным. По его словам, российские части совершили рискованный маневр: они просачивались мелкими группами. Это приводило к обрезанию логистики оборонявшихся и отводу их расчетов БПЛА настолько далеко, что они теряли возможность оказывать влияние на продвижение ВС РФ в городе.

Киев в огне

Российские ночные удары по объектам на Украине не ослабевают: среди пораженных целей территория киевского радиозавода. Кроме того, нанесен удар по ТЭЦ-6 в Деснянском районе Киева.

По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, российская тактика «точечных волн» с последующей корректировкой остается основной. Сперва идут рои БПЛА или разведка, после — доработка бомбами, ракетами или FPV-дронам по подтвержденным координатам. В результате повышается локальный эффект и снижается расход высокоточного оружия.

Приоритетом российских атак остаются логистические и энергетические узлы. По мнению Лебедева, ВС РФ и дальше продолжат точечные удары: в Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях, а также в пригороде Киева.