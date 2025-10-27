Атаки ВСУ на регионы России 27 октября: погибшие и пострадавшие

Сегодня ночью силы противовоздушной обороны России уничтожили 193 украинских беспилотника, летевших в том числе и на Москву. Какие еще регионы оказались под ударом, и сколько человек пострадало в результате атаки, разбирался «Рамблер».

По данным Минобороны России, были уничтожены беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Самой масштабной атаке подверглась Брянская область, здесь были сбиты 47 БПЛА.

42 беспилотника атаковали Калужскую область. 40 беспилотников силы ПВО сбили над Московским регионом, при этом 34 из них летели на Москву. 32 дрона перехвачены в Тульской области, десять – в Курской. Семь беспилотников уничтожены над территорией Орловской области, по четыре сбиты в Ростовской и Воронежской областях. По два уничтожены над территорией Оренбургской и Тамбовской областей и по одному атаковали Белгородскую, Липецкую и Самарскую области, говорится в сообщении в Telegram-канале военного ведомства.

Брянская область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по микроавтобусу в Брянской области, в результате чего водитель погиб, а пятеро пассажиров были ранены. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, автобус был атакован дроном-камикадзе в поселке Погар Погарского района.

«Водитель микроавтобуса погиб на месте. Пять пассажиров получили ранения. Все они оперативно доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь», — заявил глава области, выразив глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего.

Калужская область

По словам губернатора Калужской области Владислава Шапши, сегодня ночью дронами были атакованы девять районов региона, а также города Калуга и Обнинск. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотники над территориями Боровского, Малоярославецкого, Дзержинского, Людиновского, Жуковского, Тарусского, Хвастовичского, Ульяновского и Кировского муниципальных округов, уточнил он.

«В Дзержинском муниципальном округе обломками уничтоженных БПЛА в одном из населенных пунктов незначительно повреждена кровля, фасад и остекление пяти зданий. Пострадавших по предварительной информации нет», — заявил Владислав Шапша.

Москва и Подмосковье

ВСУ на протяжении всей ночи пытались атаковать беспилотниками Москву. Об этом свидетельствуют данные об отражении атак, опубликованные мэром столицы Сергеем Собяниным в своем Telegram-канале.

«Атака еще одного БПЛА, летевшего на Москву, отражена силами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в последнем сообщении мэра, опубликованном в 3:47 утра.

При этом Telegram-канал «Осторожно, новости», ссылаясь на очевидцев, сообщил о том, звуки взрывов были слышны в Домодедово, Коломне, Рамненском, а также в Туле и Калужской области.

Ростовская область

В Ростовской области украинскими беспилотниками были атакованы два района. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Уничтожили и подавили БПЛА в Миллеровском и Шолоховском районах», — пояснил он в своем Telegram-канале.

Губернатор также подчеркнул, что последствий на земле не зафиксировано, люди не пострадали.

Ограничения на полеты

Временные ограничения на полеты вводились сегодня ночью в аэропортах Домодедово, Жуковского, Калуги, Самары, Волгограда, Саратова, Оренбурга, Орска. Об этом заявил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, на запасной аэродром «ушел» один самолет, летевший в Самару.

«В период действия ограничений на запасные аэродромы также «ушли»: три самолета, совершавшие рейсы в Домодедово; один самолет, выполнявший перелет в Жуковский», — уточнил Кореняко.

Ранее в результате атаки Вооруженных сил Украины в Белгородской области погиб человек, еще двое мирных жителей получили ранения. Также в результате удара дрона погибла жительница Брянской области.