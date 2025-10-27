Politico: Германия хочет потратить на военные закупки €377 млрд в 2026 году

В 2026 году Германия выделит 377 млрд евро на закупку вооружения и техники для всех родов войск, сообщает издание Politico со ссылкой на правительственный документ.

Этот документ будет публиковаться частями по мере готовности к голосованию в парламентском комитете по бюджету. Бундесвер планирует реализовать около 320 проектов по разработке оружия и военной техники.

Для 178 проектов уже выбраны подрядчики, причем 160 из них — немецкие компании. Остальные проекты находятся на рассмотрении.

Также планируется расширение спутниковой программы стоимостью более 14 млрд евро, которая включает создание новых спутников и модернизацию наземного оборудования.