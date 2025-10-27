Большая часть Красноармейска находится под контролем Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, на территории города ведутся ожесточенные бои.

Пушилин добавил, что продвижение российских подразделений продолжается на Краснолиманском направлении в ДНР, несмотря на попытки украинской стороны помешать им.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил о сложной ситуации в Покровске (российское название — Красноармейск). По его словам, в городе и соседних районах сложилась напряженная обстановка.

21 октября ирландский журналист заявил, что сражение за Красноармейск «приближается к своему апогею». Как он отметил, командование ВСУ бросило значительную часть своих сил на удержание этого населенного пункта. Несмотря на это, украинские формирования потерпят поражение и потеряют контроль над городом, уверен Боуз.