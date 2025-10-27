Новости СВО сегодня: таран против «Бабы-яги» и удар «Града»

В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил в Днепропетровской и Харьковской областях, а также под Константиновкой. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру понедельника, 27 октября.

Удар «Града»

Российская реактивная система залпового огня «Град» уничтожила опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. Военные заявили, что удар пришелся по инженерным сооружениям и живой силе ВСУ. Украинским войскам пришлось оставить занятые рубежи, подчеркнули в Минобороны.

Таран против «Бабы-яги»

Операторы российских дронов тараном уничтожили беспилотники ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Перед этим штурмовики ВС РФ доложили о сбросах мин с переоборудованных агродронов «Баба-яга», а также о разведывательных дронах ВСУ, действующих в полосе наступления.

FPV-дроны вылетели по указанным координатам и уничтожили все цели, включая три украинских тяжелых ударных гексакоптера R-18.

Удар «Мсты-Б»

Российская гаубица «Мста-Б» уничтожила объекты ВСУ под Константиновкой, сообщили в Минобороны РФ. На этом направлении были поражены минометная позиция и пункт управления беспилотниками ВСУ.

Операция Ка-52М

Российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52М поразил живую силу и опорный пункт ВСУ, сообщили в Минобороны. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Центр». Удар был нанесен авиационными ракетами.

Операция в Днепропетровской области

В Днепропетровской области были уничтожены украинские дроны, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена российскими ударными беспилотниками.

Расчеты ударных дронов уничтожали тяжелые гексакоптеры «Баба-яга» как в полете, так и в момент их обслуживания на земле - во время замены аккумуляторов и пополнения боекомплекта, подчеркнули в Минобороны.

Массовое дезертирство в ВСУ

Источник РИА Новости в российских силовых структурах заявил о массовом дезертирстве солдат 120-й бригады территориальной обороны ВСУ. По словам собеседника агентства, это связано с решением передать солдат в распоряжение 57-й мотопехотной бригады ВСУ в попытках удержать позиции в Волчанске (Харьковская область).

ВС РФ в тылу у ВСУ

Заместитель командира разведывательного батальона ВС РФ Владислав Разиков рассказал ТАСС, что российские войска зашли в тыл к ВСУ в четырех километрах от Димитрова. По его словам, это произошло при взятии села Проминь в ДНР.