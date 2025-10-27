В Сумской области при попытке контратаки украинские вооруженные силы понесли серьёзные потери — уничтожено до 80 % личного состава штурмовой группы. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его данным, для атаки использовались подразделения 225-го отдельного штурмового полка. После неудачи оставшиеся военные отступили на исходные позиции. Источник отметил, что российская группировка войск «Север» продвинулась в лесополосах на правом фланге наступления примерно на 200 метров и успешно отразила украинское наступление.

Ранее украинское издание «Общественное» сообщило о взрыве в городе Конотопе, расположенном в Сумской области.

Подробностей о месте происшествия и пострадавших объектах не приводилось.

26 октября Минобороны России заявило, что за сутки украинская армия потеряла более 190 человек в зоне ответственности группировки «Север». Российские войска нанесли удары по нескольким бригадам и полкам ВСУ в районах населённых пунктов Ленинское, Кондратовка, Груновка, Корчаковка, Кружковщина, Варачино и Сенное.