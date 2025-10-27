Экс-глава отдела ЦРУ рассказал, как для Украины завершится конфликт
Бывший директор аналитического отдела ЦРУ по России Джордж Биби высказал мнение, что Украина, не объявляя официальной капитуляции, может достичь состояния, при котором продолжение боевых действий станет невозможным. В интервью YouTube-каналу эксперт провел историческую параллель с окончанием Первой мировой войны, которое наступило не вследствие решительного разгрома, а из-за полного истощения одной из сторон.
По оценке Биби, текущий конфликт развивается по аналогичному сценарию войны на истощение, где Россия реализует свои естественные преимущества: территориальный масштаб, демографический потенциал и возможности военно-промышленного комплекса.
Аналитик подчеркнул, что российская оборонная промышленность демонстрирует более высокие темпы производства вооружений и боеприпасов по сравнению с коллективными усилиями западных стран, не говоря уже о возможностях самой Украины.
