Бывший директор аналитического отдела ЦРУ по России Джордж Биби высказал мнение, что Украина, не объявляя официальной капитуляции, может достичь состояния, при котором продолжение боевых действий станет невозможным. В интервью YouTube-каналу эксперт провел историческую параллель с окончанием Первой мировой войны, которое наступило не вследствие решительного разгрома, а из-за полного истощения одной из сторон.

По оценке Биби, текущий конфликт развивается по аналогичному сценарию войны на истощение, где Россия реализует свои естественные преимущества: территориальный масштаб, демографический потенциал и возможности военно-промышленного комплекса.

Аналитик подчеркнул, что российская оборонная промышленность демонстрирует более высокие темпы производства вооружений и боеприпасов по сравнению с коллективными усилиями западных стран, не говоря уже о возможностях самой Украины.

