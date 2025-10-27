Резкое увеличение случаев дезертирства среди украинских военных у Симоновки связано с планами командования перебросить бойцов на сложный участок фронта в Волчанске, сообщили в российских силовых структурах.

Массовое дезертирство в рядах украинских войск зафиксировано в районе Симоновки Харьковской области, передает ТАСС.

Источник агентства подчеркнул: «В подразделениях 120-й отдельной бригады теробороны, расположенных в районе Симоновки, отмечаются массовые случаи дезертирства из-за решения командования передать личный состав в распоряжение 57-й отдельной мотопехотной бригады для стабилизации фронта в Волчанске. Кроме того, этому способствуют регулярные прилеты по позициям бригады российских ФАБ».

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады предложил отправлять дезертиров ВСУ в штурмовые отряды. Более 150 тыс. военнослужащих покинули ряды ВСУ с начала этого года. Бойцы рембата ВСУ массово решили уйти из армии из-за отправки на передовую.