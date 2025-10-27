Силы ПВО с полуночи уничтожили над Тульской областью 24 украинских БПЛА
Подразделения ПВО Минобороны России с полуночи уничтожили 24 украинских беспилотника над территорией Тульской области.
Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
По его словам, пострадавших нет.
«Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — написал он в Telegram-канале.
Ранее два человека погибли, ещё один пострадал в результате атаки БПЛА ВСУ по жилому дому в Ленинском районе Донецка.