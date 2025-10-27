Вооруженные силы Украины оказались не готовы к тщательно организованной наступательной операции российской группировки «Север» при взятии населенного пункта Тихое в Харьковской области. В ходе наступления российским военным удалось застать противника врасплох. Об этом заявил заместитель командира штурмовой роты с позывным Гура.

«Начиная от командира отделения, заканчивая командиром бригады, благодаря им, их планированию, задача была выполнена. Населенный пункт Тихое был взят. Противник не ожидал данного наступления», — заявил Гура. Его слова приводит ТАСС.

Гура также отметил, что предшествующая операциям подготовка включала в себя тщательное боевое слаживание всех задействованных сил группировки. Наступление осуществлялось тремя отдельными группами.

Механик-водитель с позывным Фрол, отвечавший за транспортировку десанта, со своей стороны подтвердил высокий уровень планирования со стороны командования. Также он добавил, что наступление началось ранним утром.

Армия РФ смогла взять Тихое 17 октября. В тот же день стало известно об освобождении Песчаного в Харьковской области. А до этого российские войска вошли в населенный пункт Боровская Андреевка, передает RT.