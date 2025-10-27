Военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Захарченко 24 октября освободили населенный пункт Проминь в ДНР. Бойцы группировки войск "Центр" взломали оборону противника на Красноармейском направлении. Видео о ходе боевых действий опубликовало Минобороны России.

Заместитель командира разведывательного батальона Владислав Разиков объяснил сложность задачи: "Проминь - это "открытка", это сплошные поля, подойти незамеченным почти невозможно. К тому же все подходы были противником заминированы, даже когда первая двойка прошла, противник ночью заминировал за ней проход".

Перед штурмом расчеты FPV-дронов подавили выявленные огневые точки противника. Затем боевые двойки по разминированным тропам стремительно вышли к окраинам села.

"Нам удалось зайти к противнику в тыл и выбить его с ключевых точек обороны, после своими FPV-дронами уже добивали, также успеху способствовала разведка. Слава богу, потери минимальные", - добавил Разиков.

После закрепления на окраинах штурмовые группы приступили к зачистке населенного пункта.

Освобождение села Проминь, расположенного в 4 км от Димитрова, улучшило тактическое положение российских подразделений на данном направлении. Успех боя обеспечили смелые и решительные действия, грамотное применение беспилотников и эффективная работа разведки.