Рыжий кот Вася стал боевым талисманом российских военных в зоне СВО

Рыжий кот по кличке Вася стал неофициальным талисманом одного из российских подразделений в зоне специальной военной операции. Как рассказал РИА Новости командир отделения группировки войск «Восток» с позывным «Амур», животное было подобрано бойцами в разрушенном доме и с тех пор не расстается с военнослужащими.

По словам командира, кот сразу проявил доверие к военным "ласковый, сразу к нам прибежал, давай ластиться ко всем". Бойцы приняли решение взять его с собой.

Вася полностью адаптировался к полевым условиям, сопровождая подразделение во время выполнения задач, включая поездки на автомобилях и мотоцикле, и не проявляя страха перед громкими звуками или техникой, став полноценным членом коллектива.