На подлете к Москве сбили еще один беспилотник

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один беспилотник на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

«Атака еще одного БПЛА, летевшего на Москву, отражена силами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он. Таким образом, количество атаковавших столицу России беспилотников после полуночи достигло 30.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

На фоне беспилотных атак в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский был введен план «Ковер». Эта мера подразумевает установку ограничений на вылет и прием самолетов.