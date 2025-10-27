В Орловской области объявлена ракетная опасность, написал в Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков. Он призвал местных жителей укрыться в коридоре, ванной или кладовой, если они находятся дома.

Тем, кого ракетная опасность застала на улице, нужно спрятаться в ближайшем подходящем здании. Сигнал "Ракетная опасность!" активируется для оповещения жителей о срочной угрозе ракетного или авиационного нападения. Он предупреждает о возможности обстрела населенного пункта с воздуха.

Для его передачи задействуются все доступные технические средства связи и оповещения, которые издают продолжительный звуковой сигнал длительностью обычно в три минуты. Кроме того, данные дублируют на телевидении и внутри каналов средств массовой информации в мессенджерах. При угрозе ракетной атаки принимаются более серьезные меры безопасности, чем при опасности нападения беспилотных летательных аппаратов.