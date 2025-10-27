ВСУ нанесли удары по жилым домам в российском городе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли два удара по жилым массивам в Донецке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Прилеты беспилотников по мирным объектам были совершены с интервалом в десять минут. По предварительным данным, есть пострадавшие.

24 октября дрон ВСУ врезался в многоэтажный дом в Красногорске Московской области. Он пробил стену и сдетонировал — взрывной волной была повреждена вторая стена дома на противоположной стороне.