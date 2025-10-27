В Донецке после попадания БПЛА в жилой дом загорелись четыре квартиры

Четыре квартиры загорелись после попадания беспилотника ВСУ в жилой дом в Ленинском районе Донецка.

По информации РИА Новости, также повреждён фасад здания, нарушено газоснабжение.

Данные о пострадавших уточняются.

Ранее сообщалось, что дрон ВСУ ударил по жилой многоэтажке в Ленинском районе Донецка.

Затем поступила информация, что ВСУ ударили ещё по одному дому в городе.

Позже мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате атаки ударных БПЛА было зафиксировано возгорание многоквартирных жилых домов в Ленинском и Будённовском районах города.