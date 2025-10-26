Зеленский признал тяжелое положение ВСУ в Красноармейске

В Красноармейске (украинское название — Покровск) сложилась тяжелая ситуация для Вооруженных сил Украины. Об этом в своем вечернем обращении в Владимир Зеленский.

«Россияне сосредоточили [в районе Покровска] свою основную ударную группу, (...) это создает сложную ситуацию и в Покровске, и во всех соседних районах. Жесткие бои в городе, на подступах к городу, есть ДРГ (Диверсионно-разведывательные группы — прим. «Ленты.ру») в городе. Тяжело с логистикой», — признал глава Украины.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что в кольце у Вооруженных сил (ВС) России у района двух населенных пунктов — Красноармейска и Димитрова — оказался 31 батальон ВСУ. Окружение противника в районе этих городов завершила группировка войск «Центр».