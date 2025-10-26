В России прокомментировали призывы к прекращению огня на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал призывы прекратить огонь на Украине. Об этом он высказался в ходе интервью для YouTube-канала «Ультраханг».

Лавров усмотрел в этих призывах попытку выиграть время. Он убежден, что именно так размышляет президент Украины Владимир Зеленский.

По словам государственного деятеля, эта логика укрепилась в голове украинского лидера очень глубоко. Причем она является абсолютно очевидной для любого объективного наблюдателя, заключил Лавров.

Ранее Сергей Лавров высказался по поводу целей России на Украине. Он убежден, что необходимо спасти людей, являющихся частью русской культуры, от нацистского режима.