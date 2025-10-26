Испытания "Буревестника" расценили как "жесткое предупреждение" Лондону

Информация об успешных испытаниях крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник" является "жестким предупреждением" для Великобритании. С такой оценкой выступила газета Express.

"Владимир Путин выступил с жестким предупреждением в адрес Великобритании, подтвердив испытание новой ядерной ракеты с неограниченной дальностью", - говорится в статье.

В материале также подчеркивается, что ракета считается неуязвимой и уникальной, а траекторию ее полета практически невозможно отследить.

Сегодня начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о деталях последнего испытания "Буревестника". По его словам, ракета с ядерным двигателем находилась в воздухе 15 часов и пролетела 14 тысяч километров, совершив все заданные маневры.

Герасимов отметил, что характеристики "Буревестника" позволяют применять его с гарантированной точностью по защищенным объектам на любом расстоянии.

В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уже поздравил с успешными испытаниями ракеты "всех друзей России", ни слова при этом не сказав о врагах.