Медведев поздравил "всех друзей России" с запуском "Буревестника"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил "всех друзей России" с успешными испытаниями "Буревестника". Соответствующий пост он разместил в соцсети X (ранее Twitter; заблокирована в РФ).

"Поздравляю всех друзей России с успешным испытанием крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерным двигателем и боеголовкой", - написал Медведев.

К сообщению зампред Совбеза прикрепил два эмодзи: значок молнии и радостный улыбающийся смайлик.

Про врагов России при этом Медведев ничего не написал.

О деталях последнего испытания "Буревестника" сегодня доложил президенту РФ Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов. По его словам, ракета пролетела 14 тысяч километров в течение примерно 15 часов и выполнила все заданные вертикальные и горизонтальные маневры.

Американцев предупредили о «Буревестнике»

Герасимов отметил, что характеристики "Буревестника" позволяют применять его с гарантированной точностью по защищенным объектам на любом расстоянии.