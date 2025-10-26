В Британии высказались о совместном с ФРГ использовании ядерного оружия

Бывший начальник штаба обороны Британии и экс-генсек НАТО призвали Лондон начать переговоры с Берлином по поводу использования британского ядерного оружия совместно с ФРГ. Однако правительственные переговоры на эту тему еще не ведутся, пишет газета The Telegraph.

Сейчас Германия ведет «стратегические обсуждения» с Парижем о том, как французы могут обеспечить ей «потенциальную защиту с помощью своих сил ядерного сдерживания».

«Однако канцлер Германии Фридрих Мерц намекнул, что он был бы заинтересован в обсуждении аналогичной договоренности с премьером Киром Стармером», — отмечает The Telegraph.

Источники издания говорят, что официальные переговоры между Британией и Германией на этот счет еще не ведутся.

Отставные британские военные выразили свою поддержку такому «ядерному пакту».

Джордж Робертсон, бывший генсек НАТО (1999-2003), сказал:

«Я приветствую это. Это правильно и правильно, и это должно было произойти давным-давно».

Он обвинил Россию в «использовании ядерной риторики» и заявил, что это заставит «принять некоторые решения внутри Европы в целом».

Лорд Хоутон, который занимал пост начальника штаба обороны Британии с 2013 по 2016 год, отметил, что есть «опасения» из-за сокращения США военной поддержки Европы. Поэтому «надо открыть дебаты о континентальных средствах ядерного сдерживания».

Однако отставной британский генерал Ричард Бэрронс заявил, что такой план никогда не сработает, поскольку начнутся споры, кто в конечном итоге будет иметь право нажать на спусковой крючок.