Генштаб ВСУ отказался признать окружение войск под Покровском

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил о тяжелой ситуации в Покровске, но отрицает окружение. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

После заявления российского командования об окружении украинских войск в Покровске Генеральный штаб не подтвердил эту информацию. Он сообщил о напряженной ситуации и о том, что в городе идут уличные бои.

По данным ведомства, российские войска собрали в городе группировку численностью около 200 военнослужащих. При этом они заявляют об освобождении села Кучеров Яр Сухецкое.

