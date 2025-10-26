Американцев предупредили о «Буревестнике»

До администрации США напрямую донесена информация об испытаниях крылатой ракеты «Буревестник». Об этом сообщил глава РФПИ, спецпосланник президента России Кирилл Дмитриев, который находится в США с визитом, передает «Интерфакс».

Информацию об успешных испытаниях данного вооружения огласил российский президент Владимир Путин во время общения с начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

Дмитриев также уточнил, что американской стороне доложена другая информация, которую глава страны с Герасимовым обсудили на прошедшем совещании.

Выяснилось, почему «Буревестник» опережает натовские разработки на 10 лет

Владимир Путин утром в воскресенье, 26 октября, приехал на пункт управления объединенной группировки войск в военной форме и заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. Одной из главных тем была ракета «Буревестник».