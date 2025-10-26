Выяснилось, почему «Буревестник» опережает натовские разработки на 10 лет

Успешно прошедшая испытания российская крылатая ракета «Буревестник» не имеет аналогов в мире. Эта технология опережают натовские на 5-10 лет. Об этом сообщил военный эксперт Юрий Кнутов, пишет АиФ».

Эксперт отметил, что ракет, аналогичных «Буревестнику», нет ни в одной стране мира.

«Это говорит о том, что мы в области технологий в данном вопросе вырвались далеко вперед и обходим страны НАТО на 5-10 лет», — сказал Кнутов.

По его словам, «Буревестник» может долететь до любой точки земного шара. На испытаниях ракета пролетела 14 тысяч километров почти за 15 минут. Это означает, что ее средняя скорость около тысячи километров в час. «Буревестник» может лететь на малых высотах, огибать рельеф местности, обходить районы противовоздушной и противоракетной обороны.

По мнению эксперта, ракета оборудована современной системой наведения, что обеспечивает точность и возможность перенацелить ее в полете.

Ранее Владимир Путин заявил, что ключевые задачи по испытаниям стратегической ракеты «Буревестник» выполнены, предстоит постановка ее на боевое дежурство.