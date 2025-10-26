Стало известно о налете «Дартсов» на дамбу Белгородского водохранилища

ВСУ опять попытались ударить по дамбе Белгородского водохранилища беспилотниками «Дартс», передает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Предварительно налет произошел около 14:30. Местные жители рассказали, что после атаки произошел взрыв, в домах дрожали стекла.

Накануне плотина Белгородского водохранилища уже была повреждена при ударе ВСУ. После этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что противник может попытаться нанести повторный удар. Это грозит подтоплением поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц в соседних населенных пунктах. Там живут около 1 тыс. чел. Власти предложили им перебраться в пункты временного размещения в Белгороде.

Позднее глава региона уточнил, что после удара ВСУ по дамбе Белгородского водохранилища вода вышла на прилегающую территорию и частично залила более десяти частных огородов. Жилые строения при этом не пострадали.