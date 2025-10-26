В ДНР предотвратили атаку дрона со 100-килограммовой авиабомбой

Вооруженные силы Украины пытались нанести удар по железнодорожной станции в Иловайске с помощью чешского ударного беспилотника, оснащенного авиабомбой массой около 100 килограммов. Об этом сообщили ТАСС в УФСБ по региону.

По данным ведомства, аппарат модели FP-2 перехватили средства радиоэлектронной борьбы.

После неудачной атаки украинская сторона направила к цели еще четыре БПЛА FP-1 с осколочно-фугасной нагрузкой. Ведомство сообщило, что и эти аппараты удалось нейтрализовать. Кроме того, система РЭБ сорвала попытку поражения электроподстанции в Волновахе и линий электропередачи в районе Докучаевска.

По официальным данным, всего за неделю в регионе было предотвращено 387 атак беспилотников, большая их часть — над Донецком и Макеевкой. Система «Купол Донбасса», на которую возложены эти функции, создана в республике при участии УФСБ и, как утверждается, в прошлом году подавила около 25 тыс. подобных атак.

В пресс-службе УФСБ России по ДНР сообщали, что в республике за минувшую неделю сорвали почти 400 атак украинских беспилотников, направленных против мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры.