Степашин заявил, что «Томагавки» не полетят вглубь России

Бывший российский премьер-министр Сергей Степашин заявил в интервью ТАСС, что противники не решатся использовать ракеты «Томагавк» для ударов вглубь территории России.

«Я уверен, что «Томагавки» не полетят вглубь России. Послушайте, что говорил наш президент. У нас ещё и «Буревестник» появился», — сказал он.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru заявил, что Москва ответит «совершенно новым оружием», если украинские войска нанесут удары дальнобойными ракетами «Томагавк» по территории России.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным также подчеркнул, что ВС России будут жёстко реагировать на попытки бить вглубь страны.