В мире есть только одна страна, способная противостоять США в случае ядерного конфликта — это Россия, пишет китайский портал NetEase.

Автор статьи напомнил, что однажды в Конгрессе шло обсуждение стратегии США в ядерной сфере, участники спорили о том, есть ли держава на планете, способная схлестнуться с Соединенными Штатами в битве.

«В мире есть только одна страна, обладающая возможностями и смелостью это сделать, — Россия», — процитировал обозреватель слова генерала, выступавшего на заседании.

В США испугались последствий ядерного плана Пентагона

Аналитик отметил, что стратегическая ядерная мощь России не уступает американской. Он добавил, что российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования РС-28 «Сармат» способен нести 10-15 управляемых ядерных боеголовок, имеет большую дальность, может обходить существующие противоракетные системы.

По его данным, бесшумный атомный подводный крейсер проекта 955 «Борей» может нести 16 БРПЛ Р-30 «Булава», способных нанести сокрушительный удар по США. Бомбардировщик Ту-160 «Белый лебедь» может не только запускать крылатые ракеты, но выполнять глобальные миссии благодаря возможности дозаправки в воздухе

По оценке американских военных, США могут «уничтожить Россию десять раз, но, чтобы уничтожить США, будет достаточно одного удара со стороны Москвы», заметил автор статьи.

Эта ужасная гарантия взаимного уничтожения является основным козырем, который позволяет Российской Федерации открыто противостоять Соединенным Штатам, констатировал эксперт.