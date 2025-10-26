Путин поручил определить класс оружия для новой ракеты «Буревестник»

Президент России Владимир Путин поручил определить, к какому классу оружия относится новая ракета «Буревестник». Об этом глава государства заявил на совещании с начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым и командующими группировками российских войск.

По словам Путина, нужно будет ещё определиться, что такое «Буревестник», к какому классу оружия эта новая ракета относится.

26 октября Путин заявил, что испытания российских ракет с ядерной энергетической установкой «Буревестник» завершены. Он назвал новое оружие «уникальным изделием».

10 октября президент РФ в ходе пресс-конференции в Таджикистане отметил, что в ближайшее время появится возможность объявить о новом оружии. Он заявил, что выпуск оружия был анонсирован, а на данный момент оно проходит испытания.