Российские военнослужащие нанесли удары по подстанциям и узлам энергоснабжения в Киевской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

«Киевская область <...>. Уничтожены цели: подстанции, узлы энергоснабжения, склады», — рассказал он.

Утром 26 октября Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что бойцы Вооруженных сил РФ поразили ветрогенераторы, обеспечивающие работу объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Краматорска в Донецкой народной республике (ДНР). По информации журналистов, украинские формирования используют промышленные ветрогенераторы для питания и маскировки радиолокационного оборудования. В связи с этим повреждение ветрогенераторов привело к нарушению радиолокационного покрытия подконтрольных ВСУ территорий на участке Краматорск — Славянск.

25 октября в российских силовых структурах заявили, что ВС РФ ударили по скоплению солдат 105-й отдельной бригады территориальной обороны украинских войск во время построения личного состава в Сумской области. Атаке подверглась группа военных ВСУ в районе Дмитровки, расположенной недалеко от государственной границы.