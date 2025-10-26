Российский регион оказался под мощным обстрелом ВСУ

Белгород и Белгородский район оказались под мощным обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram рассказал глава российского региона Вячеслав Гладков.

© Lenta.ru

По его данным, за прошедшие сутки Киев выпустил по региону десятки дронов. Есть пострадавший и одна жертва. Повреждения получили автомобили, коммерческий объект в Грайвороне и другие объекты.

Более 40 БПЛА атаковали Белгородскую область в течение суток

«В селе Илек-Кошары Ракитянского района дрон нанес удар по грузовому автомобилю. Водитель получил тяжелые ранения. Мужчину со множественными осколочными ранениями доставили в Ракитянскую ЦРБ», — доложил Гладков, добавив, что в результате медикам не удалось его спасти.

Над Россией ночью сбили 82 украинских дрона

Информация о последствиях еще уточняется, подытожил он.

Ранее Гладков сообщил, что в ближайшие дни в Белгороде и области появятся дополнительные модульные укрытия для жителей.