У бежавших из России солдат Наполеона обнаружены неожиданные заболевания

Новое исследование показало, что солдаты Наполеона, погибшие при отступлении от наступавших русских, страдали от неожиданных заболеваний. Анализ ДНК зубов солдат “двунадесяти языков”, похороненных в братской могиле, показал, что у солдат французского завоевателя был паратиф и рецидивирующая лихорадка.

© Московский Комсомолец

Когда Наполеон приказал своей армии отступить из России в октябре 1812 года, произошла катастрофа. От голода, холода, истощения и борьбы с болезнями погибло около 300 000 солдат вторгшейся армии французов и их сателлитов, пишет The Guardian.

Исследователи говорят, что они выявили две неожиданные болезни среди наполеоновских солдат, умерших во время отступления, – паратиф и рецидивирующую лихорадку, – которые позволяют по-новому взглянуть на их тяжелое положение.

“Я думаю, что главной причиной провала отступления были холод, голод и так далее. С инфекционными заболеваниями или без них, они все равно бы массово вымерли, - сказал Николас Рашкован, руководитель отдела микробной палеогеномики Института Пастера и автор исследования. – Но я полагаю, что это действительно меняет некоторые наши знания обо всех инфекционных заболеваниях”.

В статье, опубликованной в журнале Current Biology, Рашкован и его коллеги описывают, как предыдущие анализы ДНК солдат, похороненных в той же братской могиле в Вильнюсе на территории современной Литвы, выявили признаки тифа и окопной лихорадки.

Однако эта работа была основана на очень чувствительном методе, называемом вложенной ПЦР, который включал скрининг образцов на наличие определенных патогенов, отмечает The Guardian.

Используя другой метод, называемый секвенированием методом дробовика, команда Рашкована смогла найти фрагменты ДНК, которые соответствовали бы любой из 185 бактерий, вызывающих заболевания у людей.

Результаты, основанные на анализе ДНК из зубов 13 солдат, которые ранее не изучались, показали, что один солдат был инфицирован бактерией Borrelia recurrentis, переносимой вшами, которая вызывает рецидивирующую лихорадку, а четверо других были инфицированы бактерией Salmonella enterica, которая вызывает паратиф, заболевание, вызывающее вши. болезнь распространяется через зараженную пищу или воду. По словам команды, у одного из этих четырех солдат также могла быть рецидивирующая лихорадка.

Исследователи говорят, что полученные результаты соответствуют историческим описаниям симптомов, с которыми сталкивались солдаты “Великой армии” Наполеона, таких как лихорадка и диарея.

Однако, в отличие от предыдущих исследований, команда не обнаружила следов бактерий, вызывающих сыпной тиф или окопную лихорадку, подчеркивает The Guardian.

Хотя Рашкован отметил, что, возможно, эти солдаты не были инфицированы этими болезнями или имели лишь легкую форму инфекции, результаты могут быть объяснены разрушением древней ДНК с течением времени или тем, что количество присутствующей ДНК было ниже предела обнаружения, установленного используемым методом.

Исследователи провели ряд статистических тестов и анализов, чтобы убедиться, что их результаты достоверны и указывают на подлинные инфекции.

Они включали в себя поиск признаков деградации ДНК, которые можно было бы ожидать от подлинной древней ДНК, и изучение того, какое место занимает ДНК в эволюционном “генеалогическом древе” двух бактерий.

“В свете наших результатов разумным сценарием смерти этих солдат было бы сочетание переутомления, простуды и нескольких заболеваний, включая паратиф и рецидивирующую лихорадку, переносимую вшами. Хотя рецидивирующая лихорадка, переносимая вшами, не обязательно приводит к летальному исходу, она может значительно ослабить и без того истощенного человека”, - пишут они.

Доктор Майкл Роу, эксперт по европейской истории из Королевского колледжа Лондона, приветствовал результаты исследования.

“Наука интересна тем, что, я думаю, она делает то, чего не смог бы сделать историк”, - сказал он, имея в виду идентификацию болезней.

Но историк предостерег от предположения, что опустошение армии завоевателей было вызвано просто суровыми погодными условиями, из–за которых солдаты были подвержены голоду и болезням, - точку зрения, которую пропагандировал Наполеон.