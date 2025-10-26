Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил об освобождении более 70% Волчанска.

По его словам, за последние две недели группировка войск «Север» успешно продвигается в южной части города.

«На сегодняшний день освобождено более 70% города», - сообщил глава Генерального штаба ВС РФ в докладе Владимиру Путину

Герасимов также сообщил, что группировка «Центр» завершила окружение противника в районе Красноармейска и Димитрова. Всего в кольце в районе этих двух населенных пунктов 31 батальон ВСУ. Кроме того, силы группировки «Запад» окружили Купянск, овладели переправой через реку Оскол и блокировали группировку ВСУ. По словам главы Генштаба ВС РФ, бойцы группировки «Запад» завершают освобождение Ямполя.