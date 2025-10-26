Путину доложили о продвижении российских войск в зоне СВО

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов в докладе российскому президенту Владимиру Путину, который 26 октября приехал в пункт объединенной группировки войск, доложил о продвижении армии РФ в зоне специальной военной операции (СВО). Его слова передает РИА Новости.

© kremlin.ru

Как доложил начальник Генштаба, российские бойцы окружили Купянск, овладев переправой через реку Оскол. Там они блокировали группировку украинских солдат.

Путин: обращение с украинскими пленными должно соответствовать правовым нормам

Кроме того, стало известно о завершении освобождения от Вооруженных сил Украины Ямполя. Волчанск, по словам Герасимова, освобожден уже на 70 процентов.

Путин, в свою очередь, поздравил ВС РФ с успехами по окружению Купянска и положительными результатами на других направлениях.

Кроме того, Герасимов сообщил, что ВС России окружили ВСУ у Красноармейска и Димитрова, в кольце оказался 31 батальон противника.